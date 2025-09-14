Tompa Imre: A háromszögletű kalap

Most, hogy komposztországot mindig száját nyalogató kiskirálya (ennek okait inkább hagyjuk) végleg le akarja horgonyozni a kegyetlen keleti pampákon, felemlítem egy fejfedő esetét, amely jelképezte mintegy azt az occidentális Európát, ahová mindig vágyakozott e bokrétaország népének jó része, nem a zöme, a zömének láthatóan bejön a muzsik-muzsika, a szabadság helyett a szolgaság birodalma.