A bíróság szerint fennáll a szőkés és a bűnismétlés veszélye.
Elkábította, majd kirabolta áldozatait egy súri asszony, aki ellen a Siófoki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat eljárást - írta a police.hu.
A Kaposvári Járásbíróság elrendelte egy budapesti férfi előzetes letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hét végén megerőszakolt egy lányt Fonyódligeten, egy gólyatáborban. A tábort szervező Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hétfőn közleményben hangsúlyozta, hogy a szervezett programoktól "függetlenül történt" a nemi erőszak.