Előzetesben a gyanúsított

A Kaposvári Járásbíróság elrendelte egy budapesti férfi előzetes letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hét végén megerőszakolt egy lányt Fonyódligeten, egy gólyatáborban. A tábort szervező Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hétfőn közleményben hangsúlyozta, hogy a szervezett programoktól "függetlenül történt" a nemi erőszak.