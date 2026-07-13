Rendőrgázolás Kaposszekcsőn: Elrendelték a gyanúsított férfi letartóztatását

letartóztatás;Központi Nyomozó Főügyészség;rendőrgázolás;Kaposvári Járásbíróság;Kaposszekcső;

2026-07-13 17:27:00 CEST

A bíróság szerint fennáll a szőkés és a bűnismétlés veszélye.

A Kaposvári Járásbíróság elrendelte hétfőn annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint elgázolta az őt igazoltatni próbáló rendőrt július 9-én Kaposszekcsőn – közölte Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék szóvivője. Elmondta, a kényszerintézkedés egy hónapra szól, elrendelését a bíróság azzal indokolta, hogy a hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével, eltiltás hatálya alatti járművezetéssel és ittas állapotban elkövetett járművezetéssel gyanúsított férfi esetében fennáll a szökés és a bűnismétlés veszélye, illetve jelenléte így biztosítható az eljárás során.

Mint megírtuk, a Központi Nyomozó Főügyészség több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja azt a középkorú, Tolna vármegyei férfit, aki elütötte az intézkedő rendőrt, majd elmenekült a helyszínről.

A rendelkezésre álló adatok szerint július 9-én a késő esti órákban a férfi ittasan, eltiltás hatálya alatt vezetett Tolna vármegyében. A rendőrök a Kaposszekcsőn közlekedő autóst igazoltatni akarták, ezért az egyik láthatósági mellényt viselő járőr a közvilágítással ellátott útszakaszon, az úttesten állva egy szolgálati lámpával jelezve megpróbálta őt megállítani. A megalapozott gyanú szerint a gépjármű vezetője annak ellenére, hogy észlelnie kellett a hivatalos személyt, nem lassított és irányváltás nélkül elütötte a rendőrt, majd fékezés nélkül elhajtott a helyszínről és elrejtőzött. A súlyosan sérült rendőr társa mentőt hívott és erősítést kért a férfi felkutatására. A rendőrség nagy erőkkel és társadalmi összefogással hajtotta végre a keresést, amely eredményre vezetett és egy napon belül elfogták a férfit – közölte hétfőn a nyomozó ügyészség.

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség a férfit őrizetbe vette, majd gyanúsítottként hallgatta ki hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, járművezetés eltiltás hatálya alatt bűntette és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt. A férfi, akit januárban ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetésre és két év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte a bíróság, vallomást tett, érdemi védekezését az ügyészség vizsgálja.