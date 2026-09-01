Így aligha valószínű, hogy mindenki maradéktalanul megkapja a pénzét.
A részleteket még nem tudni, hogy kinek milyen kára után fizet a Generali, de a kárbejelentéshez kell a rendőrség vagy a sztráda fenntartójának az igazolása, hogy az adott jármű részt vett a balesetben.
Már csak július 27-ig nyújthatják be a román Astra biztosító magyar károsultjai a casco és lakásbiztosítási kárigényüket a román garancialaphoz (FGA), illetve eddig igényelhetik vissza az ügyfelek minden biztosítás befizetett, de meg nem szolgált díját.
Csaknem 32 ezer ügyfél kárrendezési igényét regisztrálta eddig a Befektető-védelmi Alap (Beva) és a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja (QA), a kifizetések összegéről a jogosultságok ellenőrzését követően értesítik majd azokat, akiknek a törvény szerint kárrendezés jár - közölték a szervezetek közös közleményben kedden.
A Quaestor-kötvényesek kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló törvény alapján legkésőbb június 5-én lehet a kárigényeket benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Több befektető a hitelezői igénybejelentésre rendszeresített nyomtatványon a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja (QKKA) részére küldte be azt az igénybejelentését, amelyet a Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolójának, a Pénzügyi Stabilitási Felszámoló Nonprofit Kft.-nek kellett volna eljuttatnia - tájékoztatott a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja.