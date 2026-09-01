Már fizet az M1-es autópályán több tucatnyi autósnak defektet okozó kamion biztosítója

A részleteket még nem tudni, hogy kinek milyen kára után fizet a Generali, de a kárbejelentéshez kell a rendőrség vagy a sztráda fenntartójának az igazolása, hogy az adott jármű részt vett a balesetben.