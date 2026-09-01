Ötször akkora a bedőlt Robinson Tours utasainak kárigénye, mint amennyit fedez a biztosítás

csőd;kárigények;Robinson Tours;

2026-09-01 19:31:00 CEST

Így aligha valószínű, hogy mindenki maradéktalanul megkapja a pénzét.

Még augusztus elején a Népszava is megírta, hogy fizetésképtelenségről értesítette utasait és viszonteladó partnereit a bulgáriai bejegyzésű Robinson Tours, és kérte felszámolási eljárásának elindítását a Szófiai Városi Bíróság Kereskedelmi Osztályán. Történt ez annak ellenére, hogy az elsősorban bulgáriai utakat kínáló társaság egy nappal korábban még az üdülőjáratok újraindítását ígérte.

A turizmus.com most arról számolt be, hogy az iroda biztosítója, az Axiom Insurance Company JSC augusztus végéig 264, összesen legalább 726 utast érintő kárigényt regisztrált az ügyben. A jelenleg számszerűsíthető követelések összege meghaladja a 330 ezer eurót, miközben az utazásszervező felelősségbiztosításának teljes kerete alig 64 ezer euró.

A biztosító ugyanakkor a szaklapot arról is tájékoztatta, hogy máig nem kapott hivatalos megerősítést arról, hogy a Robinson Tours EOOD-val szemben hivatalos csőd- vagy fizetésképtelenségi eljárás indult volna. A kárigények nyilvántartásba vétele, összesítése és értékelése továbbra is folyamatban van - jegyezték meg.

Mindezek fényében az, hogy mekkora kártérítésre számíthatnak végül az utasok, egyelőre nem világos. Amennyiben ugyanis a végül biztosítási fedezet alá tartozónak elismert kárigények teljes összege meghaladja a rendelkezésre álló összesített limitet, a biztosítási összeget a vonatkozó bolgár jogszabályoknak megfelelően arányosan osztják el. Egyelőre azt sem tudni, hogy várhatóan mennyi időbe telik majd az utasok kárigényeinek rendezése.