Négyszemközt Máraival

Akik itt Trianonról beszélnek, azokat nem érdekli az ember, aki ott él a határon túl, mondta Végel László, akinek Négyszemközt Máraival – Naplójegyzetek, 1992-2014 címmel jelent meg új könyve. Könyvbemutatóján a vajdasági magyar íróval Károlyi Csaba, az Élet és Irodalom kritikusa és Kőrössi P. József, a kötetet megjelentető Noran Libro kiadó vezetője kérdezte.