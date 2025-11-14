Kérdezni életről, irodalomról — Károlyi Csaba Mondatokon múlik minden című interjúkötetének bemutatója

könyvbemutató;Károlyi Csaba;

A könyv huszonhét, 2014 és 2024 között készült beszélgetést tartalmaz.

Az interjúkészítés titkairól mesélt Károlyi Csaba irodalomkritikus, az Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettese a Mondatokon múlik minden című interjúkönyvének bemutatóján az Írók Boltjában. Ma este azt próbáljuk körbejárni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valóban jó interjú szülessen, olyan interjú, ami évekkel később is képes megszólítani az olvasót – vezette fel Hegedűs Claudia újságíró Károlyi Csaba irodalomkritikus a könyvebmutatót, ahol Zelei Dávid kritikus-szerkesztővel kérdezte a szerzőt. A könyv huszonhét, 2014 és 2024 között készült beszélgetést tartalmaz, melyek először az Élet és Irodalom című hetilap hasábjain jelentek meg, melynek Károlyi Csaba a főszerkesztő-helyettese. A kötet két fő részből áll: a Tudomány és élet című fejezetben többek közt megszólal Komoróczy Géza, Radnóti Sándor, Margócsy István és Deczki Sarolta, míg a jóval hosszabb Irodalom és élet címűben szerepel sokak közt Nádasdy Ádám, Nádas Péter, Kemény István, Krusovszky Dénes, Grecsó Krisztián, Balla Zsófia, Bereményi Géza és Bíró Zsombor Aurél.

És hogy mi szükséges egy valóban jó interjúhoz? Károlyi szerint ezt nem lehet megmondani, mert nagyon sokféle interjú létezik. A politikai, a közéleti vagy akár a kultúrpolitikai interjú esetében egy adott ügyről, helyzetről kell kérdezni az alanyt, és szembesíteni kell azzal is, hogy igazat mond-e vagy sem. A művészeti, irodalmi interjú esetében az alkotóval viszont a műveiről kell beszélgetni, amiből akkor fog jó szöveg születni, ha a kérdezőt érdekli az alany és az alkotásai is.

Szóba került Károlyi első interjúja is, melyet 1998-ban készített Parti Nagy Lajossal közönség előtt a József Attila Kör (JAK) műfordítótáborában. Karádi Éva szerkesztő akkor meg is kérdezte a kritikust, hogy ezt a beszélgetést nem kellene-e felvenni, hogy utána le lehessen írni, és megjelentetni, ami aztán megtörtént: leközölte az Élet és Irodalom, majd megjelent a szerző Non finito című interjúkötetében is. Károlyi kitért arra is, hogy ha egy interjú e-mailben készül, vagyis a felek levélben kommunikálnak egymással, akkor abból az élőbeszéd hiányozni fog, amit úgy lehet kivédeni, ha a kérdező nem tizenöt kérdést küld egyszerre az alanynak, hanem naponta egyet.

Hegedűs Claudia kiemelte, hogy Károlyit többféle szerepben ismerheti a közönség, hiszen irodalomkritikus, az ÉS-kvartett nevű beszélgetés-sorozat moderátora, melyet szintén az Írók Boltjában rendeznek, és a Városmajor 48 Alapítvány életműinterjúinak kérdezője is. – Ezek a különböző szerepek vitatkoznak egymással? Hiszen egészen mást kíván, amikor kritikát írsz, vagy leülsz valakivel beszélgetni – kérdezte Hegedűs, és megemlítette Bíró Zsombor Aurélt, akinek a Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című első kötetéről Károlyi már írt kritikát, illetve meginterjúvolta a szerzőt, de beszélgetett vele a Városmajor 48 találkozóján is, a könyvet pedig az ÉS-kvartetten is elemezték. – Ha valakit megszeretek, akkor azt megszeretem. És akkor sokszor eszembe jut, és ha adódnak helyzetek, például kérdezik tőlem, hogy kit lehetne bemutatni Szigligeten műfordítónak, akkor azt mondom, Bíró Zsombor Aurélt, mert jónak tartom.

Zelei azt is megkérdezte, mi történik akkor, ha Károlyi olyan személyt interjúvol meg, akit jó ideje ismer. – Ha ismerem az életművét, és ezer éve ismerjük egymást, akkor nem könnyű interjút csinálni – mondta a szerző, hozzátéve, ilyenkor félő, hogy az alany nem fog jól válaszolni, hiszen a kérdező is tudja, mit fog mondani, esetleg a témát már megbeszélték százszor.

Szó esett az interjúkészítő személyéről is, hogy az ne jelenjen meg a szövegben, ergo a kérdező tegyen fel semleges kérdéseket, míg mások úgy vélik – beleértve Károlyit is –, hogy mivel az interjú egy beszélgetés, ezért abban előfordul, hogy a kérdező visszaszól, visszakérdez vagy ellentmond.

Felidézték Károlyi életének a leghosszabb interjúját is, amikor a covid idején egy éven át Nádas Péterrel havonta egyszer Zoomon keresztül két-három órás interjúkat készített, melyekből 2022-ben megszületett az Egy teljes év – Beszélgetések Nádas Péterrel című kötet. És hogy honnan jött az ötlet? Károlyi 2021-ben Mészöly Miklós születésének századik évfordulójára készített egy interjút Nádassal, akinek Mészöly a mestere volt. Az interjú megjelent az Élet és Irodalomban, miután Károlyi úgy gondolta, ezt lehetne folytatni. – Péter megmentette az életemet. Újraolvastam a Nádas-életművet, és közben volt egy életcélom. Havonta egyszer oda kell ülni a gép elé, kell vele beszélgetni, majd le kell írni, ami elhangzott.