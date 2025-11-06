Eközben az ország keleti és északi régióihoz újabb trópusi vihar közelít.
Súlyos katasztrófahelyzetet hirdetett Floridában Joe Biden amerikai elnök.
A lépés lehetővé teszi, hogy az állam további szövetségi támogatásban részesüljön.
Káoszt okozott a heves esőzés nyomán járó hatalmas víztömeg.
Három déli állam is azért küzd, hogy helyreállítsák az extrém téli időjárás okozta károkat.
Természeti katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánítják az árvíz sújtotta megyéket Franciaországban a jövő heti kormányülésen - jelentette be csütörtökön Francois Hollande államfő, miközben Párizsban a regionális vasúthálózat több Szajna-parti megállóját is lezártak a vízszint gyors emelkedése miatt. Bezár a Louvre is.
Katasztrófahelyzetet hirdettek szerdán a bajorországi Rottal-Inn járásban, mert a heves esőzés áradásokat okozott több településen. A német-osztrák határon fekvő Passauhoz közeli vidéken áramkimaradások vannak, és számos út és híd víz alá került - jelentette a Bayerischer Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati médiatársaság.
Természeti katasztrófahelyzetet hirdetett kedden Zlatko Komadina főispán a Tengermellék-Fennsík megyében található Gorski kotar egész területére, mivel hétezer háztartás maradt áram nélkül, és a villanyvezetékek 80 százaléka is tönkrement – írta a Jutarnji list internetes oldala kedden.