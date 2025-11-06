Katasztrófahelyzet több francia megyében

Természeti katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánítják az árvíz sújtotta megyéket Franciaországban a jövő heti kormányülésen - jelentette be csütörtökön Francois Hollande államfő, miközben Párizsban a regionális vasúthálózat több Szajna-parti megállóját is lezártak a vízszint gyors emelkedése miatt. Bezár a Louvre is.