Már több mint 140 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken pusztító tájfunnak, országos katasztrófahelyzetet hirdettek

Fülöp-szigetek;katasztrófahelyzet;tájfun;

2025-11-06 10:21:00 CET

Eközben az ország keleti és északi régióihoz újabb trópusi vihar közelít.

Ferdinand Romualdez Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke országos katasztrófahelyzetet hirdetett csütörtökön a Kalmaegi tájfun okozta súlyos pusztítás miatt. A döntés célja a helyreállítás felgyorsítása és a következő, esetlegesen szupertájfunná erősödő vihar, a Fung-Wong érkezésére való felkészülés.

Hírügynökségi jelentések szerint

a katasztrófavédelmi hatóságok eddig legalább 142 halálos áldozatról számoltak be, további 127 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Több mint 500 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a rendkívüli áradások miatt, amelyeket a tájfun okozott.

A legsúlyosabban a középső tartományok, különösen Cebu, Negros Occidental és Negros Oriental érintettek. Cebuban 71 halálesetet és 65 eltűntet jelentettek, míg a két Negros-tartományban további 30 halálos áldozatot és 62 eltűntet regisztráltak – közölte Bernardo Rafaelito Alejandro, a polgári védelem helyettes vezetője. Hozzátette, a mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak az utak megtisztításán és az eltűntek felkutatásán, a legnagyobb kihívás jelenleg a törmelék eltakarítása.

A tartományban egész falvak kerültek sár és törmelék alá, számos járművet a víz az épületek tetejére sodort.

A tájfun, amelyet helyben „Tino”-ként is emlegetnek, csütörtök reggel hagyta el a Fülöp-szigeteket, miközben 155 km/órás állandó szélsebességgel és 190 km/órás széllökésekkel haladt tovább Vietnám felé – közölte a Fülöp-szigeteki Meteorológiai Szolgálat.

Vietnámban mintegy 350 ezer ember evakuálását rendelték el Gia Lai tartományban, mivel a hatóságok heves esőkre és erős szélre figyelmeztettek, amelyek veszélyeztethetik a mezőgazdasági területeket és az alacsonyan fekvő vidékeket.

A Fülöp-szigeteken mindeközben a meteorológusok egy újabb trópusi vihart figyelnek, amely az ország keleti és északi régióihoz közelít. A szakemberek szerint a Fung-Wong péntekre elérheti a tájfun, szombatra pedig a szupertájfun erősséget.

A Fülöp-szigeteket évente átlagosan 20 trópusi vihar sújtja. A legsúlyosabb az elmúlt évtizedben a 2013-as Haiyan tájfun volt, amely több mint 6300 emberéletet követelt.