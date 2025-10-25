A jelenlegi politikai vezetés nem érti, mi az, hogy szolidaritás, csak a középosztály meg a felső középosztály érdekli, senki más. Egy kvázi rezidens vezeti az egészségügyet, az oktatást egy rendőrtábornok felügyeli, a nyugdíjpolitikáért meg a pénzügyminiszter utódjaként funkcionáló nemzetgazdasági miniszter felel. Vagyis kecskére bízták a káposztát – mondta a Népszavának Katona Tamás közgazdász. Interjú.
Jelentős részben ennek köszönhető, hogy októberben egyszámjegyűre csökkent a magyar árindex, amúgy még mindig 11 százaléknál tartanánk.
Képes átvenni minden állami kifizetést a Magyar Államkincstár?
Helyreigazítási kérelemben kifogásolta a Magyar Államkincstár Katona Tamásnak lapunk december 28-i számában közzétett írását. Az MSZP pártigazgatója, közgazdász professzor szóvá tette, hogy mintegy negyedmillió közalkalmazott hibásan/késve kapta meg múlt havi bérét, így kényszerű hitelezőjévé vált az államnak, s azt, hogy ebben mekkora felelőssége volt a Magyar Államkincstárnak. A Magyar Államkincstár szó szerint közzétett kérelme után közöljük Katona Tamás válaszát, aki szerint így legalább kiderült: senki nem felelős, azért, hogy az alacsony fizetésű közalkalmazottak, ápolók, szociális munkások vagy éppen tanítók karácsony előtt esetleg több tízezer forinttal kevesebb bért kaptak a járandóságuknál.
Elfogadható, hogy több éves adatsorokat módosít a KSH?
Mozgósító kampányt indít szeptember végén az MSZP. Márton Roland, a szocialisták alelnöke szerint a választók ezúttal meg fogják érteni, hogy őket akarják megvédeni a kormány - hétköznapokat megkeserítő - intézkedéseivel szemben és sok településen bizalmat is szavaznak majd nekik. Falus Ferenc, a baloldal főpolgármester-jelöltje tegnap azt ígérte, ha megválasztják, már az első munkanapján megkezdi a 3-as metró szerelvények cseréjének előkészítését. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke pedig Kalocsáról üzent a baloldali ellenzéknek: győzelmi esélyük nem több, mint "kövér kutyának az esélye a kínai konyhán".
Reális-e - az uniós számítások szerinti - második negyedéves 3,7 százalékos magyar GDP növekedés?
A magyar gazdaság teljesítménye az elmúlt három évben összességében csupán 1%-kal nőtt. A szakszerűnek nagy jóindulattal sem minősíthető monetáris politika a kamatcsökkentési ciklusával átlépte a piacok számára tolerálható szintet, így a hazai fizetőeszköz jelentős gyengülése következett be, és nem látható, hogy a jegybank képes-e, illetve hajlandó-e számolni a realitásokkal – írja Helyzetkép 2013. december – 2014. január című elemzésében dr. Katona Tamás.
Ráday Mihálynak 31 évig ment az Unokáink sem fogják látni című közkedvelt tévéműsora, mégsem kap sehol lehetőséget a folytatásra. Két hónapon belül viszont két könyvbemutatója is volt. Az 1848/49-es forradalom emlékhelyei című kötetet Katona Tamással jegyzi, a frissen megjelent munkája pedig a Budapesti Utcanevek A-Z-ig.
A tavalyi és tavalyelőtti GDP-adatokat lefelé korrigálták, így az idei növekedési adat is nagyobb lett. Nőtt viszont a 2012-es adósságráta is.
Lehet, hogy már életbelépése előtt módosítani kell a 2014-es költségvetést, bár a kormány mindent elkövet majd, hogy kihúzzák a választásokig - mondja Katona Tamás. A szegedi egyetem tanszékvezetője, az MSZP szakpolitikusa úgy látja, ha jövőre a szocialisták vezetésével alakul kormány, szükség lesz a büdzsé alapvető módosítására. A presztízsberuházásokat, a kommunikációs kiadásokat és az adórendszert újra kell gondolni, így elkerülhetők az újabb megszorítások.