Mozgósítanak a szocialisták

Mozgósító kampányt indít szeptember végén az MSZP. Márton Roland, a szocialisták alelnöke szerint a választók ezúttal meg fogják érteni, hogy őket akarják megvédeni a kormány - hétköznapokat megkeserítő - intézkedéseivel szemben és sok településen bizalmat is szavaznak majd nekik. Falus Ferenc, a baloldal főpolgármester-jelöltje tegnap azt ígérte, ha megválasztják, már az első munkanapján megkezdi a 3-as metró szerelvények cseréjének előkészítését. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke pedig Kalocsáról üzent a baloldali ellenzéknek: győzelmi esélyük nem több, mint "kövér kutyának az esélye a kínai konyhán".