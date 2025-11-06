A nyugdíjak 65 százalékkal lennének magasabbak most, ha a Fidesz nem vezeti ki a svájci indexálás módszerét

Orbán-kormány;Fidesz;nyugdíj;infláció;Katona Tamás;idősek;juttatások;13. havi nyugdíj;14. havi nyugdíj;svájci indexálás;

2025-11-06 05:50:00 CET

Ehhez képest a 14. teljes havi nyugdíj csupán 7,3 százalékos bővülést jelent.

A nyugdíjak 65 százalékkal lennének magasabbak most, ha a Fidesz a 2010-es kormányváltás után nem vezette volna ki a svájci indexálást, vagyis azt a módszert, amellyel felerészben a bérek növekedésével, fele részben az infláció mértékével emelik az ellátásokat. Ehelyett alkalmazza azt, hogy az ellátottak járandósága kizárólag az infláció mértékével nőhet, így az idősek a gazdaság teljesítményéből az elmúlt másfél évtizedben nem részesülhettek.

Katona Tamás közgazdász számolta ki, hogy a most kampánytémává emelt, és az idősek megbecsüléseként kommunikált és bejelentett 14. havi ellátás mindössze csupán 7,3 százalékos többletet jelent a nyugdíjasoknak.

A kormány tehát egy 65 százalékos bővülésért cserébe kilencszer kevesebbet, 7,3 százalékos növekedést ígér

– tette hozzá. Elmondta még azt is, hogy az átlag nyugdíj ma 226 ezer forint, ezzel szemben a svájci indexálással - 373 ezer lenne. Ezen belül az öregségi nyugdíj átlaga 246 ezer helyett ma 405 ezer forintnál tartana.

Ma a 2 millió öregségi nyugdíjas fele 210 ezernél kevesebből él, egyharmaduk kevesebb mint 140 ezer forintot kap. Ők sem nélkülöznének, ha maradt volna a 2010 előtti számítási módszer. Sorsuk tehát a Fidesz-kormány döntése és felelőssége.

Lapunk is megírta: Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy január 1-től bevezeti a kormány a 14. havi nyugdíjat. A részleteket még nem dolgozták ki, de vélhetően több lépésben történik ez meg.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig az Indexnek adott interjúban mondta el, hogy elkerülhetetlen ez a lépés, amellyel a nyugdíjasok reáljövedelmét érezhetően növelné a kormány, és akár 8 százalékos nyugdíjemelkedést is eredményezhetne az infláción felül. Ő is megjegyezte: ez csak két-három éves időtávon valósulhat meg, az ország gazdasági teljesítményétől függően akár heti bontásban. Hangsúlyozta, hogy a kormány már dolgozik a bevezetés módján és ütemezésén, ugyanakkor óvatosságra intett, mivel a költségvetési fegyelem megőrzése továbbra is kiemelt cél.

Amikor Nagy Márton tavasszal benyújtotta a 2026. évi költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlés elnökének, 7700 milliárd forintot különítettek el a nyugdíjakra, ez tartalmazza a 13. havi nyugdíjat és a nyugdíjprémiumot is. A 14. havit tehát nem, így ehhez az ígérethez a költségvetés más forrásaiból kellene találni pénzt. Farkas András nyugdíjszakértő egyébként nem vetné el a kormány ötletét, de szerinte nem a klasszikus értelemben vett 14. havi nyugdíj lenne a jó megoldás, hanem annak egy olyan verziója, amely a kisnyugdíjasoknak kedvezhetne.

Magyar Péter, a Tisza párt elnöke szerint Orbán Viktor teljes pánikban, így megint átverné a nyugdíjasokat: múlt héten még 2029-re ígért 14. havi nyugdíjat, ma már belengetett a választások előttre egy heti plusz pénzt.