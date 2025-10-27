A XII. kerület kutyapárti polgármestere szerint a helyzetet Lázár János lelkesedése állította elő, mivel építési és közlekedési miniszter a nem csak a műalkotást, hanem a helyrajzi számhoz tartozó utakat is védelem alá vette.
Az alábbi textust jórészt loptam. Midőn először olvastam 12 éve, megálltam a növésben. Így fog járni a nyájas olvasó is valszeg, kevesebb új ruhát kell venni.
Ha egy autó végigmegy rajta, a kátyúk miatt a Cannibal Corpse egyik dalát játssza el az útfelület.
Évek óta szaporodnak a kátyúk a magyar közutakon, ami elsősorban a rossz kivitelezésnek és a hiányos karbantartásnak tudható be. Ráadásul a lyukak folytonos és drága tömködése nem oldja meg problémát, komoly felújításokra lenne szükség. Erre azonban a továbbiakban az EU nem ad pénzt Magyarországnak.
Eljárás indul a Magyar Kétfarkú Kutyapárt ellen, mert színesre festik a kátyúkat a budapesti járdákon - közölték Facebook-oldalukon az érintettek.
Egyre több kátyúval találkozhatnak az autósok az utakon, miután az enyhe és a fagyos időszakok váltakozása alaposan megrongálja a sokszor eleve gyenge minőségű aszfaltot.A "gödrök" által okozott károkat érdemes alaposan dokumentálni, mert az utak kezelői a kárigények 40-50 százalékát elutasítják. Pedig akár több százezer forint kár is érheti a járműtulajdonost.