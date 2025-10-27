Kátyúverseny indult

Évek óta szaporodnak a kátyúk a magyar közutakon, ami elsősorban a rossz kivitelezésnek és a hiányos karbantartásnak tudható be. Ráadásul a lyukak folytonos és drága tömködése nem oldja meg problémát, komoly felújításokra lenne szükség. Erre azonban a továbbiakban az EU nem ad pénzt Magyarországnak.