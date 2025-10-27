Kovács Gergely dilemma elé állította Karácsony Gergelyt a hegyvidéki Turul-szoborral együtt műemlékké nyilvánított kátyúk ügyében

Karácsony Gergely;Lázár János;fővárosi önkormányzat;műemlék;Hegyvidék;kátyúk;Turul-szobor;Kovács Gergely;

2025-10-27 12:38:00 CET

A XII. kerület kutyapárti polgármestere szerint a helyzetet Lázár János lelkesedése állította elő, mivel építési és közlekedési miniszter a nem csak a műalkotást, hanem a helyrajzi számhoz tartozó utakat is védelem alá vette.

Nehéz helyzetbe hozta Karácsony Gergelyt Lázár János azzal, hogy lelkesedésében nem csak a Turul-szobrot, hanem az egész helyrajzi számot nemzeti emléknek minősülő műemlékké nyilvánította, s így a madár mellett a teret határoló fővárosi kezelésben lévő utak és velük együtt az azokon keletkezett kátyúk is műemlékek lettek – posztolta Kovács Gergely (MKKP), a budapesti XII. kerület polgármestere.

A főpolgármesternek most döntenie kell, színt kell vallania, hogy fontos-e neki annyira magyarságunk, hogy megőrizze népünk múltjának ezen ikonikus és szemléletformáló értékeit, amik évszázadok alatt felhalmozott tudást adhatnának át a következő generációknak vagy enged az autósdiktatúra nyomásának és elpusztítja a velünk élő emlékeket. Nem lennék most Karácsony Gergely helyében” – tette hozzá Kovács Gergely.

Mint arról beszámoltunk, Lázár János még júliusban nemzeti emléknek minősülő műemlékké nyilvánította a Budapest XII. kerületében álló turulszobrot. A Magyar Közlönyben sebtiben közzé is tett rendelet indoklásában az áll, hogy a döntés célja a szobor „képzőművészeti értékeinek megőrzése”. A bősz műemlékvédelemnek asokan nem örülnek. Megírtuk azt is, hogy Karsai László történész szerint a nyári Pride betiltásával felsülő Fidesz kudarcáról való figyelemelterelés volt a célja a XII. kerületi Turul-szobor műemlékké nyilvánításának, és az, hogy idegesítsék a tisztességes polgárokat. Az önkormányzat akkor azt közölte, hogy vizsgálja a jogorvoslat lehetőségét.

A kutyapárti polgármester augusztus végén tudatta a közvéleménnyel, hogy három hatalmas tojást helyeztek el a XII. kerületi turulszobor farokrésze alá. Kovács Gergely egy ironikus hangvételű videóban arról beszélt, hogy „nem volt még elég baj: szolidaritási hozzájárulás, Tiborcz, vaddisznók”, most pedig „fogta magát a turul, és idetojta a tojásait”. – Eddig egy madárral sem tudtak mit kezdeni, de most úgy tűnik, négy is lesz – hangsúlyozta a polgármester, akinek tervei szerint a „közösségi finanszírozásból” épült „hatvanpusztai állatkertbe” szállítanák a kis fiókákat.