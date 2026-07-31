Felrobbantották Jónás próféta sírját

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet legújabb bombamerényletének célpontja egy muszlim síremlék volt Mosulban, amit Jónás próféta temetkezési helyeként tartanak számon. A helybéliek elmondása szerint először mindenkit kiparancsoltak a mecsetből, amit a Krisztus előtti 8. században építettek a feltételezett sírra, majd felrobbantották.