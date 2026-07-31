Elrendelték a medjugorjei kegyhely megrongálásával gyanúsított lengyel férfi letartóztatását

előzetes letartóztatás;rongálás;Bosznia-Hercegovina;beismerés;Mária-kultusz;kegyhely;

2026-07-31 08:39:00 CEST

A 31 éves elkövető ügyvédjén keresztül beismerte tettét. Ha a szarajevói bíróság bűnösnek találja, akár nyolc év szabadságvesztést is kaphat.

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a szarajevói bíróság csütörtökön azt a 31 éves lengyel férfit, akit a Bosznia-Hercegovina déli részén található medjugorjei Mária-kegyhely megrongálásával gyanúsítanak. Bartlomiej Krakowiak Wlodzimierzt kedden vették őrizetbe, néhány órával azt követően, hogy a gyanú szerint több rongálást követett el a zarándokhelyen.

Az ügyészség szerint a gyanúsított sértő feliratokkal rongálta meg a jelenések dombján álló Mária-szobrot, majd felgyújtotta a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát. Az egyik lengyel nyelvű molinón a medjugorjei látnokokat csalónak nevezte.

Amint arról mi is beszámoltunk, a férfi a gyanú szerint fekete festékkel kente be a Mária-szobor arcát és kezeit, talapzatára pedig angolul és horvátul azt írta: „szoknyás ördög”. Hasonló módon megrongálta a hegy lábánál található Kék Kereszt közelében álló kisebb Mária-szobrot is. A legnagyobb károkat a Szent Jakab-templomnál okozta, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült a helyszínről. A tüzet rövid időn belül eloltották, senki nem sérült meg. Több helyen fekete festékkel a „devil” (ördög) feliratot festette fel.

A helyi sajtó beszámolója szerint a férfi ügyvédjén keresztül beismerte tettét. Az ügyészség rongálás, vallási kegyhely megrongálása és gyűlöletkeltés miatt indított ellene eljárást. Amennyiben bűnösnek találják, akár nyolc év szabadságvesztésre is ítélhetik. Az ügyészség közlése szerint a férfi két hónappal ezelőtt érkezett Bosznia-Hercegovinába, és tettét előre eltervezte.