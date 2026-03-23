Késsel fenyegette osztálytársát egy autista kisfiú Hajdú-Biharban

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást az egyik rendőrkapitányság egy általános iskolai tanuló ellen, aki szerdán késsel fenyegette osztálytársát – számolt be a Hajdú Online, mely nem fedi fel a helység és az iskola nevét. Körültekintően kívánnak eljárni, nemcsak azért, mert védett, beazonosítható és így megbélyegezhető személyről van szó, hanem azért is, mert az integráció igen kényes és megosztó kérdés.