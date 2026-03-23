Eljárás indult a férfi ellen, aki késsel fenyegetőzött Radnai Márk fórumán

eljárás;rendőrség;garázdaság;Radnai Márk;késsel fenyegetés;Tisza Párt;

2026-03-23 16:15:00 CET

A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a Tisza Párt alelnökét érintő kesztölci incidens után.

Garázdaság miatt indult eljárás a Radnai Márk fórumán késsel fenyegetőző férfi ellen – írja a Telex.

Magyar Péter vasárnap arról számolt be, hogy bilincsben vitték el a rendőrök azt a férfit, aki egy 20-30 centiméteres késsel támadt Radnai Márkra, a Tisza Párt alelnökére egy kesztölci fórumon. A Tisza Párt elnöke emlékeztetett, hogy lefejezéssel már fenyegették őt is, de mindenkit kért, hogy ne üljön fel a provokációnak, Orbán Viktor miniszterelnököt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt pedig felszólította, hogy álljanak ki az erőszak ellen.

A Tisza Párt később közleményt adott ki az ügyben. E szerint Kesztölcön egy ott élő munkásember késsel a kezében fenyegetni kezdett, a rendőrök pedig gyorsan intézkedtek és előállították az illetőt. „Ez kizárólag annak a gyűlöletkeltésnek a következménye, amelyet évek óta épít az Orbán-kormány. A folyamatos gyűlöletkeltés, a hergelés, az egymás ellen fordítás súlyos következményekkel jár. Soha nem volt ilyen mélyen a magyarok közti bizalom. Soha” – írták.

A Telex érdeklődésére a a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn azt közölte, hogy az esettel kapcsolatban a Dorogi Rendőrkapitányság garázdaság elkövetése miatt indított szabálysértési eljárást, de annak részleteiről az eljárás érdekére való tekintettel bővebb információt nem adtak.