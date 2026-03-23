Radnai Márk a Nemzeti Meneten március 15-én.

Eljárás indult a férfi ellen, aki késsel fenyegetőzött Radnai Márk fórumán

A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a Tisza Párt alelnökét érintő kesztölci incidens után.

Magyar Péter vasárnap arról számolt be, hogy bilincsben vitték el a rendőrök azt a férfit, aki egy 20-30 centiméteres késsel támadt Radnai Márkra, a Tisza Párt alelnökére egy kesztölci fórumon. A Tisza Párt elnöke emlékeztetett, hogy lefejezéssel már fenyegették őt is, de mindenkit kért, hogy ne üljön fel a provokációnak, Orbán Viktor miniszterelnököt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt pedig felszólította, hogy álljanak ki az erőszak ellen.

A Tisza Párt később közleményt adott ki az ügyben. E szerint Kesztölcön egy ott élő munkásember késsel a kezében fenyegetni kezdett, a rendőrök pedig gyorsan intézkedtek és előállították az illetőt. „Ez kizárólag annak a gyűlöletkeltésnek a következménye, amelyet évek óta épít az Orbán-kormány. A folyamatos gyűlöletkeltés, a hergelés, az egymás ellen fordítás súlyos következményekkel jár. Soha nem volt ilyen mélyen a magyarok közti bizalom. Soha” – írták.

A Telex érdeklődésére a a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn azt közölte, hogy az esettel kapcsolatban a Dorogi Rendőrkapitányság garázdaság elkövetése miatt indított szabálysértési eljárást, de annak részleteiről az eljárás érdekére való tekintettel bővebb információt nem adtak. 

A kormányközeli lap egy birtokába jutott hangfelvétel alapján továbbá azt állította, hogy a VSquare újságírója szoros kapcsolatban áll a Tisza Párt külpolitikai szakértőjével, Orbán Anitával. Panyi Szabolcs elmondása szerint próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne, mivel úgy ítélte meg, hogy így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Szerinte ez hiba volt, nyilvánvalóan nincs befolyása a külügyminisztériumban dolgozókra egy esetleges kormányváltás után. 