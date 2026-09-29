A Tisza-kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 év alatt hozott nem titkos, de mégsem publikált döntéseinek listáját is

Míg szeptember elején a titkos, háromezres határozatok váltak megismerhetővé, a mostani, csaknem 3600 tételes lista viszont csak a döntések címét tartalmazza, a teljes szövegét nem. Az látszik, hogy dőlt a pénz sportlétesítményekre- és rendezvényekre, honvédségi bizniszre, külföldi vállalatokhoz és fideszes önkormányzatokhoz is.