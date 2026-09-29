A Tisza-kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 év alatt hozott nem titkos, de mégsem publikált döntéseinek listáját is

Orbán-kormány;kormányhatározat;elhallgatás;nyilvánosságra hozás;kétezres;Tisza-kormány;

2026-09-29 16:00:00 CEST

Míg szeptember elején a titkos, háromezres határozatok váltak megismerhetővé, a mostani, csaknem 3600 tételes lista viszont csak a döntések címét tartalmazza, a teljes szövegét nem. Az látszik, hogy dőlt a pénz sportlétesítményekre- és rendezvényekre, honvédségi bizniszre, külföldi vállalatokhoz és fideszes önkormányzatokhoz is.

Magyar Péter kormánya nyilvánosságra hozta a 2010 és 2026 között született, úgynevezett 2000-es kormányhatározatok listáját. Ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a Magyar Közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg – olvasható a kabinet hivatalos honlapján. – Az elmúlt tizenhat évben 3598 olyan, úgynevezett 2000-es kormányhatározat született, amelyet nem tettek közzé a Magyar Közlönyben. Ezek az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok jellemzően meghatározott kormányzati, rendvédelmi vagy más állami vezetők számára állapítottak meg feladatokat – tették hozzá.

A kétezres kormányhatározatok nem azonosak a minősített adatokat tartalmazó kormányhatározatokkal. Amint megírtuk, azokat, a háromezres határozatokat már szeptember első felében közzétették, amelyek a Fidesz-közeli Századvégnek titkosan adott csaknem 65 milliárd forint közpénz elosztását tartalmazták. A mostani közlemény szerint az elmúlt években egyes kétezres kormányhatározatok létezéséről vagy azok tartalmáról legfeljebb sajtóhírekből lehetett tudomást szerezni, de a határozatok teljes, éves bontású listája eddig nem volt nyilvános, egységesen elérhető.

A dokumentumokból kiderül, idővel arányosan évről évre egyre több határozatot minősített a kormány nem nyilvános döntésnek. Míg a második Orbán-kormány idején, 2010 és 2013 között évente 10-20 között mozgott a nem nyilvános döntések száma, 2014-re ez 33-ra ugrott, onnantól kezdve pedig folyamatosan növekedett. A legtöbb nem nyilvános határozat a koronavírus-járvány idején, 2021-ben született: szám szerint 679 kormányhatározat lett ekkor 2000-es. Szintén hasonlóan sok, 635 nem nyilvános kormánydöntés született 2023-ban – olvasható a gyűjtés összefoglalójában.

Az Orbán-kormány még az idén is a májusi kormányváltásig 823 határozatot hozott, köztük számos, jövőbeni nemzetközi sporteseményről, sportfejlesztésről, ingatlanok, uszodák építéséről, hazai, de többségében külföldi cégek támogatásáról, a fideszes vezetésű kaposvári önkormányzat kempingépítéséről. Továbbá a következő, a Tisza-kormány terhére éven túli kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyásáról, például a honvédelem területén, de itt található például az egyiptomi járműgyártás.

Az ezt megelőző évben, 2025-ben 452 kétezres határozat született, hasonló tematikával. Csak néhány példa: a „Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működtetéséhez szükséges további intézkedésekről”, a 2026. évi „Hacacáré – Együtt a zenében” országos könnyűzenei rendezvénysorozat kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról, a Duna Aréna felújításáról, brüsszeli ingatlanvásárlásról szóló kormányhatározat módosításáról, egy győri önkormányzati cég eladósításának támogatásáról. A Telex azt szúrta ki, hogy a gödi Samsung 2023-ban három, 2025-ben pedig egy nem nyilvános kormányhatározattal kapott állami támogatást.