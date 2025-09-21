A kommentek olvasása különösen romboló hatással lehet a mentális egészségre, minden második magyar netező kapott már olyan negatív hozzászólást, ami aztán az egész napjára rányomta a bélyegét, vagy elvette a kedvét a megszólalástól is. Ebbe nem kell beletörődnünk, legalábbis ez inspirálta Szaszák Fannit, hogy a digitális tér tipikus cinizmusát, rasszizmusát és áldozathibáztatását kellemesebb, egyben figyelemfelkeltő fizikai formába öntse. Párnahuzatokra hímezte a kommenteket, gyógyító, megmosolyogtató műalkotásokká alakítva az online agresszió hétköznapi jelenségeit. Hungarikum kommentek című kiállítását a Kastner Kommunity kávézó Art Open pályázatának kreatív különdíjasaként lehet megtekinteni a Józsefvárosban.
A 25 éves, Szegeden élő Fodor Bernadett mindig is szeretett barkácsolni. Az alkotás öröméért, és mert ezzel másoknak is örömet szerezhetett. Kamaszként saját Facebook-oldalt, a nagykorúságot elérve vállalkozást alapított, Betti műhelye néven egyedi és kis szériás kézműves ajándéktermékeket árul saját kezűleg összerakott webshopjából. Ám amikor úgy döntött, ez lesz a főállása, pár napra rá jött a kata eltörlése, a rekordinfláció, a forint mélyrepülése, majd a posták bezárása. A nehézségekből származó frusztrációját kreatívan élte ki, frappánsan ironizáló, politikai tematikájú termékcsokrot tervezett. Ez hozta meg számára az üzleti sikert, mi is innen figyeltünk fel rá.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon. Ezúttal csak gyerekeknek.
A hétvégén tesztelik alkohol-hajtású űreszközük prototípusát.
Nyolcszáz kézműves mester mutatkozik be a 30. Mesterségek Ünnepén, amelyet augusztus 18. és 21. között rendeznek a budai Várban.