Sebes Lotti újságíró Mélyerdőn, melyet ugyan a térképen sehol nem találunk, de mégis valahol a jelen vidéki Magyarországán kell keresnünk. A fiatal nő a helyi újság szerkesztőségében dolgozik, s napi tapasztalata a vélemények központi szabályozása, a hatalom nyomása, a lapot olvasók és a munkaadója elvárásainak ellentéte, az öncenzúra, a kishitűség és a nagyravágyóság paradoxonjai. Amikor a sarkára áll, és oknyomozni kezd a három ember halálát és tucatnyi lakos sérülését okozó szerencsétlenség felelősei után, szinte mindenki elfordul tőle, magára marad az igazságával. Kakuk Móni kisregénye magánkiadásban jelenik meg március végén.
Decemberben megjelentetni készül Szaddám Huszein volt iraki diktátor kisregényét egy független angliai könyvkiadó, a Hesperus, írja a Guardian mértékadó brit lap.
Veszettek címmel forgat játékfilmet hat év után újra Goda Krisztina Balázs Béla-díjas filmrendező, a forgatókönyvet ezúttal is Divinyi Rékával közösen írta. A rendező, a távirati irodának elmondta, hogy a történetben elsősorban a hatalom emberekre gyakorolt hatása és a manipuláció mikéntje érdekelte.