Meghallgatná a DK Németh Zsoltot

Az Országgyűlés külügyi bizottságának összehívását kezdeményezi a Demokratikus Koalíció (DK), hogy a testületet vezető, fideszes Németh Zsolt ott számoljon be arról, ki az a négy vagy öt ember, akit tudomása szerint kitiltottak az Egyesült Államokból - közölte Kerék-Bárczy Szabolcs. A párt elnökségi tagja emlékeztetett, a fideszes politikus korában az ATV-ben azt mondta, nem ismeri mind a hat kitiltott személy kilétét, de négyről vagy ötről tudja, hogy kicsoda.