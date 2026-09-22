Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek.
Vegyszerátfejtés közben szabadult fel a mérgező klórgáz a Nyíregyházi Egyetem uszodájában kedd délelőtt - közölte az intézmény.
Hazaengedték csütörtökön azokat az óvodásokat, akiket előző nap klórmérgezés gyanújával vittek kórházba Vecsésről.
Klórmérgezés gyanújával kórházba vittek nyolc óvodást és három felnőttet Vecsésen szerda délelőtt - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Klórgázmérgezést szenvedett négy kisgyerek Alsópáhokon, egy szálloda medencéjének közelében - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján. A szálloda igazgatóhelyettese az MTI-nek azt mondta: karbantartás után visszamaradt gázbuborék okozhatta a gáz kiáramlását.