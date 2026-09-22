Gyerekek szenvedtek klórgázmérgezést Alsópáhokon

Klórgázmérgezést szenvedett négy kisgyerek Alsópáhokon, egy szálloda medencéjének közelében - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján. A szálloda igazgatóhelyettese az MTI-nek azt mondta: karbantartás után visszamaradt gázbuborék okozhatta a gáz kiáramlását.