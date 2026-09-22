Hat embert vittek kórházba klórgáz-mérgezés tünetével egy ferencvárosi vegyi üzemből

Hat embert vittek kórházba klórgáz-mérgezés tünetével egy IX. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből - közölte az Országos Mentőszolgálat kedden az MTI érdeklődésére.
Azt írták, hogy a hat embert stabil állapotban vitték kórházba.
Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és gáz szivárgott belőle.
A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték.
Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek - közölte.
Katasztrófavédelmi beavatkozásra nem volt szükség - tette hozzá a szóvivő.