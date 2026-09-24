Már bontják a Karmelita kolostor tetejét

Elkezdték bontani a Karmelita kolostor tetőszerkezetét – tudta meg a Népszava. A Sándor-palota mellett található kolostorba költözik majd Orbán Viktor és a Miniszterelnökség. A kormány két éve kezdte meg a budai Várnegyed rekonstrukcióját.