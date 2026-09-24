Donald Tusk lengyel kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált a történtekre.
Ismét egy rendőr, valamint három támadó vesztette életét. A koszovói belügyminiszter szerint a területet már az ellenőrzésük alá vonták.
A biztonsági erők körbevették az épületet és felszólították a támadókat, hogy adják meg magukat. A papok és a zarándokok bezárkóztak a kolostor templomába.
Massimiliana Panza és Angela Maria Punnackal a felszólítás ellenére sem volt hajlandó elhagyni egy több mint 700 éves kolostort az olaszországi Amalfi-parton.
A templomban a papokon és az apácákon kívül körülbelül 300 menekült, köztük fogyatékkal élők, idősek, és közel 60 gyerek, köztük újszülöttek tartózkodtak.
Elkezdték bontani a Karmelita kolostor tetőszerkezetét – tudta meg a Népszava. A Sándor-palota mellett található kolostorba költözik majd Orbán Viktor és a Miniszterelnökség. A kormány két éve kezdte meg a budai Várnegyed rekonstrukcióját.
A madridi önkormányzat döntése alapján elkezdődött Miguel de Cervantes, a Don Quijote írója hamvainak felkutatása.
A Sínai-hegy lábánál fekvő Szent Katalin-kolostor lerombolását követeli egy nyugalmazott egyiptomi tábornok, mert szerinte az veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.