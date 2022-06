A harcok közepette kigyulladt egy kolostor Donyeck megyében, benne menekültek százaival

Gy. D.;

Oroszország;Ukrajna;háború;harcok;kolostor;

2022-06-04 17:47:00

A templomban a papokon és az apácákon kívül körülbelül 300 menekült, köztük fogyatékkal élők, idősek, és közel 60 gyerek, köztük újszülöttek tartózkodtak.

Kigyulladt egy kolostor a Donyeck megyei frontvonal közelében – tudatta honlapján az ukrán ortodox egyház. Halottakról vagy sebesültekről jelenleg nincs hír.

Az ellenségeskedések következtében nagy kiterjedésű tűz ütött ki a Szjvatohirszka Lavra területén, a lángok elnyelték a kolostor főtemplomát.

Olekszandr Tkacsenko ukrán kulturális miniszter beszámolója szerint az ukrán ortodox egyház donyecki egyházmegyéje megerősítette, hogy a templomban a papokon és az apácákon kívül körülbelül

Ukrajna bécsi EBESZ- és ENSZ-missziója Twitter-bejegyzésében azzal vádolta Oroszországot, hogy a bombázásai nyomán ütött ki tűz a kolostor területén. Megjegyzik, hogy a kolostor a Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz hadsereg támogatójának számító Kirill pátriárka által vezetett moszkvai patriarchátushoz tartozó ukrán ortodox egyházhoz tartozik. A misszió szerint hétfőn négy pap vesztette életét az orosz erők ágyúzásában.

After russia's bombardment wooden All Saints Monastery of Svyatogorsk Lavra is on fire. It's affiliated w/ Moscow Patriarchate. On 30.05 russsia killed 4 monks here. Would Patriarch Kiril finally call president putin 2 end the war or would he continue blessing russia's army? pic.twitter.com/3HI3sjQnf4