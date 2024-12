Még nem üres...

A kommentelés halálaként, de legalábbis az internetes cenzúra felé tett határozott lépésként értelmezték jogvédők az Alkotmánybíróság bő két hónapja hozott határozatát - az ugyanis a hozzászólások tartalmáért a szolgáltatókat tette kizárólagos felelőssé, ezáltal perelhetővé. A hírportálok a jelek szerint nem "rezeltek be": továbbra is engedik "beszélni" látogatóikat, és a bíróság is hagyott akaratlanul egy kiskaput az oldalaknak: a Facebook beépítését, azt ugyanis úgy tekintik, mintha oda magánleveleket írna az ember.