Oroszország szállítókonténerekből emel védőfalakat olajfinomítói körül, ez a legújabb rögtönzött próbálkozás arra, hogy megvédjék energetikai létesítményeiket az egyre hatékonyabb ukrán dróntámadásoktól – írta hétfőn a Splash247 független tengerészeti hírportál.
A sérültek számát háromszázra becsülik.
A teljes "őszinteség jegyében” tárgyal kedden Budapesten a migrációs ügyekért felelős uniós biztos. Dimitrisz Avramopulosz jól időzítve, éppen aznap érkezik hazánkba, amikor hatályba lép az úgynevezett "megerősített jogi határzár". Nemcsak a legutóbbi törvénymódosítás, de az Orbán-kormány szinte valamennyi menekültügyi intézkedése közfelháborodást, sőt, most már emberi jogi ítéleteket is maga után vont, mindez azonban nem a szabályok betartására, inkább az európai emberi jogi egyezmény felmondására sarkallná a kabinetet.
Az osztrák CONTAINEX GmbH nyerte a tompai közúti határátkelőhelyre telepítendő konténerekre kiírt közbeszerzést, amelyet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) írt ki - az eredmény a legutóbbi Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.
A tartományok és települések tiltakozása ellenére akár több száz konténert állíthat fel az osztrák belügyminisztérium a migránsok számára, s az osztrák parlament augusztus 17-én rendkívüli ülést tart a menekültkérdésről - jelentette a Die Presse című napilap szombaton.