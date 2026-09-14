Emberség határán innen és túl

A teljes "őszinteség jegyében” tárgyal kedden Budapesten a migrációs ügyekért felelős uniós biztos. Dimitrisz Avramopulosz jól időzítve, éppen aznap érkezik hazánkba, amikor hatályba lép az úgynevezett "megerősített jogi határzár". Nemcsak a legutóbbi törvénymódosítás, de az Orbán-kormány szinte valamennyi menekültügyi intézkedése közfelháborodást, sőt, most már emberi jogi ítéleteket is maga után vont, mindez azonban nem a szabályok betartására, inkább az európai emberi jogi egyezmény felmondására sarkallná a kabinetet.