Koreai Kulturális Központ;Csoszon-dinasztia;koreai művészet;

2025-04-04 06:00:00 CEST

A koreai királyi udvar eleganciája és a hagyományos hímzés művészete elevenedik meg a budapesti Koreai Kulturális Központ legújabb kiállításán, amely április 4-től három hónapon át várja az érdeklődőket. A tárlat Lee Jungsook (I Dzsongszuk) iparművész alkotásait mutatja be. A Csoszon-dinasztia több mint ötszáz éves uralkodása (1392–1897) nemcsak a konfucianizmus elterjedését hozta magával, hanem a művészetek, köztük a hímzés virágzását is. A koreai királyi udvari viseleteket és hagyományos használati tárgyakat díszítő hímzések ebbe a világba kalauzolnak. Az udvari hímzés ekkoriban vált a hatalom és a társadalmi rang kifejezőeszközévé, miközben a mindennapi életben is egyre nagyobb szerepet kapott.