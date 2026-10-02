Szakmai anyagot készített a Gyermekjogi Civil Koalíció a gyermekvédelmi rendszer válságának feltárásához. Az elsősorban a kórházban rekedt kisbabák helyzetével foglalkozó jelentés szerint a kisbabáknál elmarad a mozgás- és súlyfejlődés, a szükségletek jelzése, és jellemző a vigasztalhatatlan sírás.
Egyedileg vizsgálják a kórházban rekedt kisbabák helyzetét, a nagy létszámú gyermekotthonokat a lehető leghamarabb megszüntetnék, és rászorultsági alapon olcsóbbá, vagy akár ingyenessé tennék a fogamzásgátló szereket – közölte a szaktárca.
A szakemberek szerint miközben drámaian csökken a születések száma, folyamatosan emelkedik a gyermekvédelembe kerülő gyerekeké.
Pert nyert a TASZ. A tárgyaláson a bíró hangsúlyozta, az állami szervek nem hivatkozhatnak arra, hogy nincs náluk a kért adat.
Abszurd fordulatot vett a Társaság a Szabadságjogokért által indított per.
A számuk jelentősen nőtt, januárban még 260 olyan gyermek volt egészségügyi intézményekben, akiről a szülei lemondtak vagy nem vihettek haza magukkal. A TASZ szerint a kisbabák többségét indokolatlanul emelhették ki a családjukból.
Alig pár napos baba alszik békésen egy fiatal lány ölelésében. Nem az édesanyja, mindössze igyekszik megadni az apróságnak azt, amiből egyébként kimaradna ebben a kötődés kialakulása szempontjából döntő időszakban. Szegeden jártunk, ahol az Örökké Haza önkénteseit kísértük el a klinikára. Kórházban hagyott újszülöttekhez járnak be, hogy ringassák, etessék, pelenkázzák őket. Projektötletnek indult, egyetemi kurzus lett belőle, ma már mások is szívesen átvennék a jó példájukat, hiszen ahogy lapunk cikksorozata rávilágított, több száz csecsemő fekszik most is egyedül a kórházakban, a rácsos ágyak magányában. Ami később életre szóló trauma lehet, a tudat alatt is lappangó szeretethiány-betegség.