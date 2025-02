Az Ipsos mérése szerint is zuhan a Fidesz

Nemcsak a Tárki és a Medián, hanem az Ipsos is a Fidesz népszerűségének jelentős csökkenéséről számolt be. December eleji felmérésük szerint a nagyobbik kormánypárt két hónap alatt - októberről decemberre - 10 százaléknyi szavazót veszített a teljes népesség körében. Az Ipsos szerint a közvélemény különösen érzékeny a politikusok látványos meggazdagodására, de az Oroszországhoz fűződő szorosabb viszonyról, a vasárnapi zárva tartásról, valamint a korrupcióról szóló hírek is morzsolták a Fidesz-tábort. Mindebből a Jobbik profitált.