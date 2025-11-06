Veszélyeztetett amerikai kormányzók

Idén az 50 amerikai állam közül 36-ban és három amerikai külbirtokon (Guam, Virgin-szigetek, Északi-Mariana-szigetek) kormányzóválasztást is tartanak a félidős kongresszusi voksolással egy időben. Tizenegy államban nagyon szoros a verseny, tizenhatban már elhúzott valamelyik jelölt. Jelenleg 29 állam élén republikánus, 21 élén demokrata kormányzó áll.