Az előzetes adatok szerint Oroszországban mind a 16 kormányzóválasztást az Egységes Oroszország párt jelöltje nyerte meg vasárnap, második fordulóra egyik érintett régióban sem lesz szükség.
Az 1200 tagú hongkongi választóbizottság a Peking-barát politikát folytató Carrie Lamnek szavazott bizalmat a vasárnapi kormányzóválasztáson.
Idén az 50 amerikai állam közül 36-ban és három amerikai külbirtokon (Guam, Virgin-szigetek, Északi-Mariana-szigetek) kormányzóválasztást is tartanak a félidős kongresszusi voksolással egy időben. Tizenegy államban nagyon szoros a verseny, tizenhatban már elhúzott valamelyik jelölt. Jelenleg 29 állam élén republikánus, 21 élén demokrata kormányzó áll.