Egyesült Államok;Kalifornia;Virginia;Demokrata Párt;New Jersey;kormányzóválasztás;amerikai kormányzók;Gavin Newsom;

Newsom kormányzó sikerével borsot törhet Trump elnök orra alá

Nyerő szériában van a Demokrata Párt az Egyesült Államokban

Kulcsfontosságú győzelmek.

Egy párt, amely felemelkedőben van. Egy párt, amely többé nem kényszerül térdre, hanem lábujjhegyen áll, fogalmazott diadalmasan Gavin Newsom demokrata kaliforniai kormányzó, miután az általa előterjesztett „50-es javaslatot” (Propositon 50), legnépesebb amerikai állam választókörzeteinek átrajzolását a kaliforniai választópolgárok 64 százalékában támogatták. Az új választási térképpel a Demokrata Párt öt új képviselőházi mandátumhoz juthat a jövőben tartandó kongresszusi választásokon. Ez kulcsfontosságú lehet kongresszus alsóházának visszaszerzésében, ezáltal a Trump-adminisztráció hatalmi térnyerésének megfékezésében.

Newsom javaslata válasz volt a texasi törvényhozás lépésére, amely augusztus végén szavazott meg egy újragondolt választási térképet, amely potenciálisan öt további mandátummal kecsegtet a Republikánus Párt számára. 

Az elnök közvetlenül Greg Abbott texasi kormányzóhoz fordult ezzel a kérdéssel, amely egyfajta „fegyverkezési versenyt” indított el a republikánus és demokrata államok között a gerrymandering, azaz a választókerületekkel történő ügyeskedés terén. Azóta a republikánus államok részéről Florida, Missouri, Indiana, Utah és Észak-Karolina, míg a demokrata többségű államok közül Maryland és Illinois jelentett be hasonló terveket.

A Demokrata Párt kedden két kormányzóválasztás végén is örülhetett. New Jersey államban Mikie Sherill - egy liberális többségű államhoz képest - szoros versenyben győzte le Jack Ciattarelli republikánus jelöltet. Sherill a haditengerészeti akadémián végzett egykori helikopter pilóta, de szövetségi ügyészként is dolgozott korábban. Eközben Virginiában Abigail Spanberger, egykori CIA alkalmazott és kongresszusi képviselő győzött a demokrata színekben. Ő az állam első női kormányzója. Spanberger kampánya során építeni tudott a szövetségi intézményeknél történt tömeges elbocsátásokra és a leépítések nyomán kialakult elégedetlenségre. Az állam határos Washington D.C-vel, így a munkaerőpiacán sokan szövetségi alkalmazásban állnak.

Magabiztosan nyerte a New York-i polgármester választást a politikai újoncnak számító Zohran Mamdani, aki szocialista demokrataként jóléti programot hirdetett a városban uralkodó megélhetési válság megoldására.