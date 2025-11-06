Nyerő szériában van a Demokrata Párt az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;Kalifornia;Virginia;Demokrata Párt;New Jersey;kormányzóválasztás;amerikai kormányzók;Gavin Newsom;

2025-11-06 09:36:00 CET

Kulcsfontosságú győzelmek.

Egy párt, amely felemelkedőben van. Egy párt, amely többé nem kényszerül térdre, hanem lábujjhegyen áll, fogalmazott diadalmasan Gavin Newsom demokrata kaliforniai kormányzó, miután az általa előterjesztett „50-es javaslatot” (Propositon 50), legnépesebb amerikai állam választókörzeteinek átrajzolását a kaliforniai választópolgárok 64 százalékában támogatták. Az új választási térképpel a Demokrata Párt öt új képviselőházi mandátumhoz juthat a jövőben tartandó kongresszusi választásokon. Ez kulcsfontosságú lehet kongresszus alsóházának visszaszerzésében, ezáltal a Trump-adminisztráció hatalmi térnyerésének megfékezésében.

Newsom javaslata válasz volt a texasi törvényhozás lépésére, amely augusztus végén szavazott meg egy újragondolt választási térképet, amely potenciálisan öt további mandátummal kecsegtet a Republikánus Párt számára.

Az elnök közvetlenül Greg Abbott texasi kormányzóhoz fordult ezzel a kérdéssel, amely egyfajta „fegyverkezési versenyt” indított el a republikánus és demokrata államok között a gerrymandering, azaz a választókerületekkel történő ügyeskedés terén. Azóta a republikánus államok részéről Florida, Missouri, Indiana, Utah és Észak-Karolina, míg a demokrata többségű államok közül Maryland és Illinois jelentett be hasonló terveket.

A Demokrata Párt kedden két kormányzóválasztás végén is örülhetett. New Jersey államban Mikie Sherill - egy liberális többségű államhoz képest - szoros versenyben győzte le Jack Ciattarelli republikánus jelöltet. Sherill a haditengerészeti akadémián végzett egykori helikopter pilóta, de szövetségi ügyészként is dolgozott korábban. Eközben Virginiában Abigail Spanberger, egykori CIA alkalmazott és kongresszusi képviselő győzött a demokrata színekben. Ő az állam első női kormányzója. Spanberger kampánya során építeni tudott a szövetségi intézményeknél történt tömeges elbocsátásokra és a leépítések nyomán kialakult elégedetlenségre. Az állam határos Washington D.C-vel, így a munkaerőpiacán sokan szövetségi alkalmazásban állnak.