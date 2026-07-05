A Szatmárnémeti Északi Színház Sopro – Suttogás a sötétben című előadása nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A legjobb rendezés díját Mohácsi János kapta az Egy piaci nap című előadásért, míg a legjobb férfi alakításért Galló Ernőt ismerték el az Egy diktátor születése című monodrámában nyújtott teljesítményéért.
Az idén június 9. és 18. között megrendezésre kerülő Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjának előadásaira április 18-án, hétfőn 10.00 órakor kezdik a jegyértékesítést.