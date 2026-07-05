A Sopro nyerte a Kisvárdai Fesztivál fődíját, Mohácsi Jánost is díjazták

A Szatmárnémeti Északi Színház Sopro – Suttogás a sötétben című előadása nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A legjobb rendezés díját Mohácsi János kapta az Egy piaci nap című előadásért, míg a legjobb férfi alakításért Galló Ernőt ismerték el az Egy diktátor születése című monodrámában nyújtott teljesítményéért.