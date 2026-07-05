A Sopro nyerte a Kisvárdai Fesztivál fődíját, Mohácsi Jánost is díjazták

Mohácsi János;kisvárdai színházi fesztivál;Kovács Dezső;

2026-07-05 17:44:00 CEST

A Szatmárnémeti Északi Színház Sopro – Suttogás a sötétben című előadása nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A legjobb rendezés díját Mohácsi János kapta az Egy piaci nap című előadásért, míg a legjobb férfi alakításért Galló Ernőt ismerték el az Egy diktátor születése című monodrámában nyújtott teljesítményéért.

A kisvárdai fesztivál szakmai zsűrije által fődíjjal elismert Sopro – Suttogás a sötétben valóban az évad egyik legkiemelkedőbb produkciója. Bocsárdi László rendezése a Szatmárnémeti Északi Színházban a színház és a valóság határait kutatja, és rendkívüli érzékenységgel mutatja meg, miként ér össze a két dimenzió. A portugál Tiago Rodrigues darabjának címszerepét, egy súgónőt Méhes Kati alakítja nagyszerűen. A színésznő a fesztivál egyik életműdíját is átvehette.

Mohácsi János a felejtés ellen

A legjobb rendezés díját Mohácsi János kapta az Egy piaci nap színreviteléért. Závada Pál regényének Mohácsi Istvánnal és a szerzővel közösen készített színpadi változatát a rendező 2018-ban a Radnóti Színházban mutatta be először. Ebben az évadban a Komáromi Jókai Színház kérte fel az előadás újrarendezésére, amelyet Balogh Tibor dramaturg válogatott be a kisvárdai versenyprogramba.

Az 1946-ban, a második világháború után játszódó történet egy fiktív alföldi faluba vezet, ám valódi dokumentumok alapján készült, és egy tragikus pogrom eseményeit dolgozza fel. A faluba visszatér a haláltáborból néhány túlélő, ami felszínre hozza a közösség elfojtott bűneit és félelmeit.

Kovács Márton zenésztársaival a színpadon játszik az előadás teljes ideje alatt. Egészen elképesztő látni, mivé fajulhat az ellenségképzés, hogyan működik a cinkosság és az elhallgatás egy közösségen belül. Az is megrázó, milyen következményekkel járhatnak a feldolgozatlan traumák.

Az előadás ennek a folyamatnak a stációit vágja a szemünkbe: sokszor nyersen, könyörtelenül, máskor elemelt, költői eszközökkel. Ilyenek azok a pillanatok is, amikor az áldozatok drámai monológokban mesélik el, mi történt velük. A komáromi társulat kiváló ritmusban, egymásra figyelve viszi színre ezt a tragikus történetet.

A végén elhangzik egy mondat, amely talán némi optimizmusra is okot ad:

„Előbb-utóbb olyan lesz ez az ország, ahol lehet élni.”

Majd egy másik: „Kell a felejtés!” Az Egy piaci nap azonban éppen a felejtés ellen dolgozik, hogy bizonyos események ne ismétlődhessenek meg. Ez mindannyiunk közös felelőssége.

Galló Ernő nagybetűs színházat teremt

Székely Csaba Egy diktátor születése című monodrámája nem napi politikai szereplőket állít pellengérre, hanem magát a jelenséget vizsgálja. A marosvásárhelyi Yorick Stúdió előadását Sebestyén Aba rendezte, a darabot pedig Galló Ernőre írta. A színész alakítását a szakmai zsűri megosztott legjobb férfi alakítás díjjal jutalmazta.

Galló Ernő valóságos csodát tesz a színpadon. Másfél órán át mesél bravúrosan egy színész történetét, aki a végén akár diktátorrá is válhat. A szakmai beszélgetésen elhangzott: mindannyiunkban ott lakozik egy diktátor, a kérdés csupán az, hogyan bánunk ezzel a részünkkel.

Galló Ernő másfél órán át nagybetűs színházat teremt. Megidéz nagy komédiásokat, táncol, énekel, és spontán a közönséget is bevonja. Mindezt olyan természetességgel teszi, hogy egyszerűen lehetetlen ellenállni neki.

Aki birtokolja a játékot, az uralja a pillanatot.

Kisvárdán az elmúlt tíz napban szerencsére sok olyan pillanat tanúi lehettünk, amelyeket magunkkal vihetünk. Egészen addig, amíg ez az ország valóban olyan hellyé válik, ahol jó élni. És talán még azután is.

Új díj Kovács Dezső emlékére

A fesztiválon új elismerést is alapítottak a tavaly elhunyt Kovács Dezső színikritikus emlékére, aki hosszú éveken át fontos közreműködője volt a kisvárdai találkozónak. Az első Kovács Dezső Nívódíjat a legjobb női alakításért Mészáros Crnkovity Gabriella kapta az Újvidéki Színház Utópia című koncertszínházi előadásában nyújtott alakításáért, amelyben Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának szövegét szólaltatja meg elementáris erővel.

Infó: Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválja. Mohácsi János: Egy piaci nap (Komáromi Jókai Színház). Székely Csaba: Egy diktátor születése (Yorick Stúdió, Marosvásárhely). Rendező: Sebestyén Aba.