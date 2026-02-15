Kezdjük a legfontosabbal. A kozákok nem voltak se oroszok, se ukránok, ma sem azok. A szó eredeti értelmében szabad emberek, mai szakszóval szabadcsapatok.
Egy eddig ismeretlen, magát "orosz kozákoknak" nevező szakadár csoport bejelentette, hogy átvette hatalmat a Luhanszk megyei Antracit városában, és megtiltották a helyi lakosoknak, hogy saját személyautóikon közlekedjenek - közölte Dmitro Timcsuk katonai szakértő.
A dél-oroszországi Kubany térségéből már egy hónappal ezelőtt a Krímbe érkeztek egyenruhás kozák önvédelmi egységek, amelyek tagjainak az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál pénteki jelentése szerint fogalmuk sincs, hogy kit és kivel szemben védenek az Ukrajnához tartozó félszigeten.