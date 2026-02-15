Kozákok mint belgák - Nem tudják, hogy hová álljanak

A dél-oroszországi Kubany térségéből már egy hónappal ezelőtt a Krímbe érkeztek egyenruhás kozák önvédelmi egységek, amelyek tagjainak az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál pénteki jelentése szerint fogalmuk sincs, hogy kit és kivel szemben védenek az Ukrajnához tartozó félszigeten.