Közbeszerzik az orvosokat is a kórházak

A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 24 szakterületre keres orvosokat nyílt közbeszerzésen, a felhívás a pénteki Közbeszerzési Értesítőben jelent meg - adta hírül a Napi.hu. A szakterületek közé tartozik - egyebek mellett - a belgyógyászat, a gasztroenterológia, a nőgyógyászat, a fül-orr-gégészet és a szemészet is. A feladatot 48 hónapig kell ellátni.