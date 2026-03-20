Vitézy Dávid: Teljesen leállította Lázár János a csepeli és a ráckevei HÉV fejlesztését

2026-03-20 14:09:00 CET

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője politikai bosszúra gyanakszik. A leállított beruházás pont az 5-ös metró alapját képezné.

Lázár János a friss Közbeszerzési Értesítő szerint megszüntette a még korábban épp általam megkötött tervezési szerződést, és teljesen leállította a csepeli és a ráckevei HÉV fejlesztését – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. Az egykori közlekedési államtitkár szerint az építési és közlekedési miniszter ezzel nemcsak egy három éve leállított projektet zár le végleg, hanem azt is megnehezíti, hogy egy következő kormány egyáltalán folytathassa a munkát. Megállapította azt is, hogy Lázár minisztériuma négy év alatt totálisan belebukott a hévek fejlesztésébe.

„Az indoklás több ponton nehezen védhető vagy nevetséges. Egyrészt arra hivatkoznak, hogy a tervek új HÉV-járművekre készültek, amelyek hiányában nem használhatók – ami egyrészt nem igaz, másrészt az új hév tenderbe éppen ők buktak bele. Aztán az uniós határidőkre mutogatnak egy olyan alap (RRF) kapcsán, amelyből Magyarország nem jutott forrásokhoz. Különösen visszás az „engedélyezési eljárások elhúzódása” mint indok, hiszen a vasúthatóság – a fő engedélyező szerv – éppen Lázár János irányítása alá tartozik” – nyomatékosította Vitézy Dávid. A politikus, egyben a főváros klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság elnöke szerint a döntés következménye, hogy a már kifizetett mintegy 7 milliárd forintnyi tervezési munka elveszik, a félbemaradt engedélyezési folyamatok miatt pedig a projektet a jövőben csak egy teljesen új közbeszerzéssel lehet majd újraindítani.

„Lehet, a valóság az, hogy Lázár látja a számokat, jó eséllyel tudja, hogy Csepelen és Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Ráckeve térségében sok esélye nem maradt a kormánypártoknak, ezért a három éve felfüggesztett beruházásnak beviszi a végső ütést, a szerződés megszüntetését, hogy a következő kormány már folytatni se tudja. Ehhez képest mennyire nézi hülyének a választóit a a kormánypárt csepeli jelöltje (Király Nóra), aki továbbra is az ötös metró ígéretével kampányol, épp ma is?” – tette fel a kérdést Vitézy Dávid. Végül megjegyezte, hogy a leállított beruházás pont az 5-ös metró alapját képezné, például a Közvágóhíd és a Kálvin tér közötti új szakasz is.