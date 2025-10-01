A három részre szakadt Magyarországon, az úgynevezett sötét középkorban új ötletek, felfedezések pislákolnak a félhomályban: egy fényevő társaság indul útnak, felvilágosítani a népet. De mit szól ehhez a hivatalosan nem is létező inkvizíció? És az istenadta nép? Nyerges Gábor Ádám még készülő, Napnál világosabb című regényéből majd kiderül. Az íródó műből a Nyitott mondat három héten át közöl részletet, ez már a második.
Mátyás koronázására készül az ország, miközben a budai hóhér eggyel több testet talál fellógatva az akasztófára. Vajon ki szorgoskodott helyette? S kinek üzen az egykoron delejező szépségű lány holtteste? Marcus a bűnös nyomába ered a legkülönbözőbb szagoktól terhes városban. A háromfa hölgye című, díjnyertes középkori krimi szerzőjével, Gráczer L. Tamással az igazság korabeli felderítésének lehetőségeiről is beszélgettünk.
Rose, a teljesen átlagos tinilány véletlenül botlik ugyan Merdynbe, a sötét középkorból ide időutazó boszorkánymesterbe, de rögtön tudja, hogy éppen őrá van szüksége. Egy bájitalért cserébe, amivel gatyába rázhatja szétesett családját, vállalja, hogy elkalauzolja Merdynt ebben a badar és kusza mai világban. Nincs is más dolga, mint beköltöztetni őt a sufniba anélkül, hogy az anyukája észrevenné, és megtalálni a varázsbotját, és rájönni, hogyan küldheti vissza a sötét középkorba. A Teknős Könyvek gondozásában megjelent Chaire Powell illusztrálta regény humorban és varázslatokban egyaránt bővelkedik.
Ma új időszaki kiállítás nyílik a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A Közös úton – Budapest és Krakkó a középkorban című tárlatot július 24-ig tekinthetik meg érdeklődők.
Késő középkori, minden bizonnyal a 14. században készült nehézlovassági kardot találtak Kengyel határában civil lakosok - közölte a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, hangsúlyozva: rendkívül ritka leletről van szó.
A vulkanológusokat már régóta foglalkoztatja egy óriási vulkánkitörés helye. Az elmúlt három évtizedben Grönland és az Antarktisz jegéből mélyfúrással nyert mintákban normán felüli szulfát van jelen, amely a 13. században keletkezett. Ez egy hatalmas kitörésre utal, amely becslések szerint nyolcszor akkora volt, mint az 1883-as indonéziai Krakataué, amelynek lökéshulláma ötször járta körül a Földet.