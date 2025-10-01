Simon Farnaby: Varázsló a sufnimban (Részlet a meseregényből)

Rose, a teljesen átlagos tinilány véletlenül botlik ugyan Merdynbe, a sötét középkorból ide időutazó boszorkánymesterbe, de rögtön tudja, hogy éppen őrá van szüksége. Egy bájitalért cserébe, amivel gatyába rázhatja szétesett családját, vállalja, hogy elkalauzolja Merdynt ebben a badar és kusza mai világban. Nincs is más dolga, mint beköltöztetni őt a sufniba anélkül, hogy az anyukája észrevenné, és megtalálni a varázsbotját, és rájönni, hogyan küldheti vissza a sötét középkorba. A Teknős Könyvek gondozásában megjelent Chaire Powell illusztrálta regény humorban és varázslatokban egyaránt bővelkedik.