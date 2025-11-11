Tiltakoznak az NKA átalakítása ellen

"A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) tiltakozik a Nemzeti Kulturális Alapot érintő átalakítások ellen! Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az NKA Bizottságának létrehozásakor a szakmai szervezetek eddigi 50%-os javaslattételi jogát 1/3-ra redukálják! Ezzel tovább csökkentik a közgyűjteményi és közművelődési terület érdekképviseletét a forráselosztások egyik fontos eleménél, a kulturális pályáztatásnál! Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az NKA Bizottságában ezután 1/3-os aránnyal képviselteti magát a kizárólag művészeti kérdésekkel foglalkozó és a magyar művészeti élet tagjainak csak egy részét képviselő Magyar Művészeti Akadémia" - írja közleményében a KKDSZ.