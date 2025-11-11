Elfogadhatatlan bérhelyzetük miatt demonstrációt hirdettek a magyarországi levéltárosok

demonstráció;tiltakozás;levéltár;fizetések;Magyar Nemzeti Levéltár;Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete;

2025-11-11 08:26:00 CET

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete az Orbán-kormány által beígért mindössze 15 százalékos béremelés miatt is tiltakozik, amely a 2022-es bérrendezés óta még az inflációkövető bérkorrekciót sem éri el. Egy több mint 25 éve dolgozó diplomás levéltáros havi bruttó 450 ezer forintot sem keres.

Hiába a beígért 15 százalékos fizetésemelés, a közgyűjteményi dolgozók helyzete olyan rossz, hogy folytatódnak demonstrációk: a muzeológusok és a könyvtárosok után most a levéltárosok készülnek tiltakozásra – számol be a hvg.hu.

„Felhívjuk a Magyar Nemzeti Levéltár dolgozóit, hogy mutassuk ki elégedetlenségünket az elfogadhatatlan bérhelyzetünk miatt, és tiltakozzunk a kormányzat által ígért mindössze 15 százalékos béremelés miatt, amely a 2022-es bérrendezés óta még az inflációkövető bérkorrekciót sem éri el. Ezért arra kérjük minden munkatársunkat, november 13-án fekete pólót viselve végezze munkáját, így jelezve szolidaritását és elégedetlenségét!”

– olvasható a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Országos Levéltárban működő alapszervezetének levelében.

A levéltár munkatársai az intézmény főbejárata előtt demonstrációt is tartanak majd. Az eseményt azért november 13-ára időzítették, mert 150 évvel ezelőtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno néhai kultuszminiszter, akire az Orbán-kormány is szeret hivatkozni.. „Klebelsberg megmutatta, hogy egy rossz gazdasági helyzetben lévő ország esetében is lehet és kell is nagyszabású kulturális fejlesztéseket végrehajtani” – nyilatkozták a lapnak az esemény szervezői, akik a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményeiben dolgozó kollégáikat is arra kérik, hogy „saját telephelyünkön tiltakozzanak, és egy adott időben készítsenek közös fényképet”.

Mint a bérhelyzettel kapcsolatban kifejtették, egy több mint 25 éve ott dolgozó diplomás munkatárs fizetése nem éri el a havi bruttó 450 ezer forintot, a doktori fokozattal is rendelkezőé pedig a havi bruttó 500 ezer forintot sem, amelyből 300 ezer forint körüli összeget kap kézhez. Emellett jelentős bérfeszültségek vannak az intézményben, mert

a fiatalok csak magasabb fizetésért jönnek a levéltárba dolgozni, így előfordult olyan is, hogy egy frissen belépett munkatárs közel annyit visz haza, mint az, aki 10-15 éve ott dolgozik.

A fizetésemelés mellett ezért bérrendezést is követelnek. A demonstrációról a levéltár vezetését tájékoztatták, hiszen az nem ellenük irányul, hanem a kormányzat figyelmét szeretnék vele felkelteni – írja a lap.