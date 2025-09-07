MSZP: Nem a villamosok, csak a problémák fonódnak

Az MSZP szerint a kormánypárti budapesti városvezetés hozzá nem értése miatt nem készülnek majd el időben a jelenleg is zajló budai fejlesztések, ami egyúttal a környéken állandósult közlekedési káoszt is hónapokkal meghosszabbítja.