Szerinte a MÁV-csoport jobban teljesít, mint tavaly, kár, hogy ezzel szemben az elmúlt három hónapban is rengeteg hír érkezett vonatleállásról, lángoló, meghibásodó mozdonyokról, biztosítóberendezésekről, felsővezeték-szakadásokról.
Az összeomlott online jegyvásárlást helyreállították, délutánra Szeged és Pécs felé is késésekről, áramszedőtörésekről, pótlóbuszok beállításáról kényszerült hírt adni a vasúttársaság.
Az intézkedés miatt közlekedési káosztól tartó fővárosi képviselő szerint a nyári szünetben a főpolgármester egyszemélyi döntést hozott, még az illetékes bizottságot sem kérdezte meg.
A hétfői lépés előzménye, hogy vasárnap gyakorlatilag megbénult a légiközlekedés Moszkva és Szentpétervár között. Az orosz elnök már megbízott vezetőt is kinevezett a tárca élére.
Miközben a MÁV utasai a peronon aszalódva lemaradtak ingajáratukról, Lázár János illetékes miniszterként arról posztolt, hogy szerinte mindezért Magyar Péter és szövetségesei a hibásak.
Legalább 200 millió embert érint a rendkívüli amerikai időjárás, másfél milliónyian maradtak áram nélkül és a jeges pokol a hétvégén tovább fokozódhat.
Nem ez az első eset, hogy lényegében lehetetlen átjutni a város egy-egy részén.
A rendőrség és a Fidesz a tüntetőkre hárítja a felelősséget, amiért a török elnök látogatása miatt lebénult a fél város. Forrásaink szerint inkább az Orbán-Erdogan-program csúszása okozta a bajt.
Új úttest, új járda, kerékpárút és új jelzőlámpás csomópont lesz a fővárosiak jutalma az újabb nyári közlekedési káoszért.
Az MSZP szerint a kormánypárti budapesti városvezetés hozzá nem értése miatt nem készülnek majd el időben a jelenleg is zajló budai fejlesztések, ami egyúttal a környéken állandósult közlekedési káoszt is hónapokkal meghosszabbítja.
Rio de Janeiro polgármestere arra kérte a város több vállalatát, maradjanak zárva a metropoliszban 2016 nyarán esedékes olimpia ideje alatt, hogy elkerüljék a közlekedési káoszt.
Bodnár Zoltán, a Magyar Liberális Párt gazdaságpolitikai főtanácsadója szerint az M0-s autóútnak és az autópályák budapesti bevezető szakaszainak fizetőssé tételével a kormány közlekedési káoszba fogja dönteni Budapestet.