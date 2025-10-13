Durvul a szigor - Könnyebb lesz rács mögé kerülni

Fogházba kerülhet jövőre akár az is, akinek rosszkor, rossz helyen fogy ki a benzin az autójából vagy tolatás közben véletlenül csőtörést okoz. Az új szabálysértési törvény afféle kis-BTK-vá alakult – mindenféle előzetes konzultáció, hatástanulmány nélkül. Magyar Gábor ügyvéd szerint agresszív társadalomátalakítási törekvéseknek vagyunk tanúi.