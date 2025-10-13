Gyanúsítottként hallgatta ki a momentumos Tompos Mártont és Bedő Dávidot a rendőrség

eljárás;felfüggesztés;mentelmi jog;kihallgatás;gyanúsítottak;közlekedési szabálysértők;Tompos Márton;Bedő Dávid;füstgyertya;

2025-10-13 13:16:00 CEST

Miután szeptemberben az Országgyűlés az illetékes bizottság ellenében felfüggesztette hét ellenzéki képviselő mentelmi jogát, a hatóságok meg is indították a tüntetések közben füstgyertyázó, földre vagy sínre ülők elleni szabálysértési eljárásokat.

Elsőként a Momentum parlamenti frakcióvezetőjét és a párt volt elnökét idézték be azon ellenzéki politikusok közül, akiknek mentelmi jogát szeptember 22-én függesztette fel az országgyűlés. Tompos Mártont és Bedő Dávidot gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség hétfőn reggel – vette észre a hvg.hu az érintettek Facebook-bejegyzéseiből.

Bedő Dávid azt írta, hogy jelenleg három ügyben is gyaúsítják: a gyülekezési törvény megsértése, kétrendbeli közlekedési szabálysértés és ahogy a rendőrség a játékboltban kapható füstgyertyázást hívja: „polgári felhasználású robbanóanyag használata”. Hozzátette, hogy ezeken kívül összesen csaknem húsz ügyben kérte ki a mentelmi jogát az ügyészség. Tompos Márton nem is emlékezett rá, miért, melyik szabálysértési ügyben idézték be kihallgatásra. – Füstgyertya, kordon, valami közlekedési? Majd kiderül – jegyezte meg.

Mint arról a Népszava is írt, három héttel ezelőtt hét ellenzéki képviselő mentelmi jogát függesztette fel a parlament összesen 18 mentelmi ügyben, a gyülekezési jogot korlátozó jogszabályok parlamenti elfogadtatása elleni tiltakozások, füstgyertyázások miatt. A momentumosok közül a legtöbb eljárás (összesen hat) Bedő Dávid frakcióvezető ellen indult, őt követi Lőcsei Lajos négy, Tompos Márton három, Tóth Endre két üggyel, míg Gelencsér Ferencet és Sebők Évát egy-egy ügyben akarja a rendőrség felelősségre vonni, ahogy a Párbeszéd frakcióvezetőjét, Tordai Bencét is.

Őket a füstgyertyázások mellett közlekedési szabálysértés miatt vonnák felelősségre, mert volt, aki leült a földre, más pedig a villamossínekre. Az Országgyűlés kétharmados kormánypárti többsége annak ellenére kiadta a politikusokat, hogy a mentelmi bizottság nem javasolta azt. Bedő Dávid a Momentum frakcióvezetője közölte, hét hónap múlva a fideszesek ellen indulnak majd eljárások.