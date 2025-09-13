Ez számításaik szerint akkora összeg lesz, mint amennyit elvinne az adójóváírás.
A Hajógyári-sziget fejlesztése nem került ki a kormány terveiből, most amszterdami mintára parkosítanák – Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséről.
Tegyünk igazságot! szlogennel országos politikai kampányt, országjárást indít az MSZP - jelentette be a párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Molnár Gyula, az MSZP elnöke közölte, a kampányban azt akarják megmutatni, hogyan lehet Magyarországból egy igazságosabb országot csinálni.
A digitális cégeknek is ki kell venni a részüket a közteherviselésből, "mindenkinek azonosak a kötelezettségei, ezért fontos, hogy a digitális gazdaságunkból hasznot húzó tengerentúli vállalatok is hozzájáruljanak a szektor növekedéséhez" - tett félreérthetetlen kijelentést a szektor cégeinek különadóztatásáról - az Origo tudósítása szerint - Orbán Viktor.
A magyar kormány, ha szükséges, a brüsszeli intézmények előtt is ki fog állni a reklámadóért, mert "a reklámadó ügye közteher-viselési kérdés". Így reagált Kurucz Éva kormányszóvivő arra, hogy - mint arról a Népszabadság csütörtökön beszámolt - az RTL-csoport hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a reklámadó miatt.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint "az igazságosabb közteherviselés miatt bevezetett" reklámadótörvény világos, rövid és egyszerű, a szabályokat csak nagy nehézségek árán lehet félremagyarázni; a reklám közzététele adóköteles, ha a közzététel a törvényben meghatározott platformon valósul meg, adót 500 millió forint feletti reklámbevétel után kell fizetni.
Az igazságos közteherviselés része lesz a reklámadó - ezt L. Simon László fideszes képviselő jelentette ki az általa benyújtott törvényjavaslat összevont vitájában szerdán az Országgyűlésben.