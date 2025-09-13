Reklámadó: uniós fórumon küzd tovább az RTL

A magyar kormány, ha szükséges, a brüsszeli intézmények előtt is ki fog állni a reklámadóért, mert "a reklámadó ügye közteher-viselési kérdés". Így reagált Kurucz Éva kormányszóvivő arra, hogy - mint arról a Népszabadság csütörtökön beszámolt - az RTL-csoport hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a reklámadó miatt.