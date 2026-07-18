„A lelki élet nem könnyű, az anyagi pedig lehetetlen” – Krisna-völgyi búcsújárás kulturális forgataggal

Pszichológusok, coachok, életvezetési tanácsadók és különféle lelki utak népszerű kísérői a megmondhatói, az anyagi világ élhetőségével akadnak dolgok. A Krisna-völgy háromnapos búcsúja nem tolakszik válaszokkal, de a hívők nem is ugranak el a kérdések elől.