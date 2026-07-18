Pszichológusok, coachok, életvezetési tanácsadók és különféle lelki utak népszerű kísérői a megmondhatói, az anyagi világ élhetőségével akadnak dolgok. A Krisna-völgy háromnapos búcsúja nem tolakszik válaszokkal, de a hívők nem is ugranak el a kérdések elől.
Minden évben három napig vendégül látják a magyarországi Krisna-tudatú hívők Somogyvámoson a kultúrájuk iránt érdeklődőket. Az legnagyobb hazai dohányfüst- és alkoholmentes vegetáriánus fesztivál leglátványosabb programja a hagyományos védikus esküvő, amelynek minden mozzanata jelentéssel bír.
India filozófiai, kulturális és gasztronómiai örökségével, valamint Európa legnagyobb ökofalvának életével ismerkedhetnek a látogatók július 22. és 24. között Somogyvámos határában, a Krisna-völgyben.