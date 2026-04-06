„A ragyogás bennünk van, a kristály csak emlékeztet” – Tündérműhely Nyimben

Mihály Cecília fonalakból és kristályokból alkot különleges nyakékeket és fejdíszeket, melyek összekapcsolják viselőjüket a természettel és saját belső ragyogásukkal. Lételeme az alkotás, akár makramézik, vagy önellátó kertjét gondozza a Nyimi Öko Közösségben. Nagy erő és alázat kell, hogy valaki megvesse a lábát idegenben, ő pedig kétszer is megtette: Székelyudvarhelyről előbb Budapestre, majd a somogyi kis faluba költözött, itt talált otthonra három gyermekével és több másik családdal együtt.