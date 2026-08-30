Fidesz-logikával vágott vissza Trump a kritikákra

Le vagyunk nyűgözve, hogy az USA elnöke ennek a kis országnak a kormánypártjától "koppint". Jó, persze ez nem komoly, az a rugó viszont érdekes, amire szinte egyformán jár egyes hatalmon lévők agya. Hogy is mondta Orbán Viktor? ( tavaly júniusban, szóval nem óvodás korában) Ha támadják a kisvasutat, akkor meg kell hosszabbítani Bicskéig, és ha akkor is támadják, akkor meg Lovasberényig. A mai kormányinfón pedig Lázár miniszter valahogy úgy fogalmazott: miután többen hevesen kritizálták, (lényegtelen, hogy mit - a szerk.) tudom, hogy jó úton járok. És akkor az USA nagyhatalmú elnöke, Donald Trump: nem csinálhatom olyan rosszul, hiszen én vagyok az elnök.