Magyar Péter: Soha nem vállaltunk olyat, hogy minden vezetői pozícióra meg fogjuk a közvéleménnyel szavaztatni a jelölteket

eredmények;kritikák;Magyar Péter;vállalások;Tisza Párt;Tisza-kormány;

2026-08-30 15:01:00 CEST

A miniszterelnök a Facebookon válaszolt az őt, a kormányát és a Tisza párt képviselőit ért kritikákra. Szerinte eltávolodhat valaki eddigi eredményeik ellenére, ők semmilyen nyomásra nem fognak engedni sem az esküjükből, sem a vállalásaikból.

Nem mindig a legnépszerűbb döntés a legjobb döntés címmel hosszú Facebook-posztban reagált Magyar Péter az elmúlt napokban őt magát, a Tisza-kormányt és a párt kétharmados parlamenti többséggel rendelkező frakcióját ért olykor éles és kemény bírálatoka, elsősorban az elszámoltatás körül kialakult vita miatt, de egyben felsorolta azokat az eredményeket, amelyeket teljesítettek, ahogy írta, több mint 100 pontot a vállalásaikból.

Száztíz nappal a kormányváltás után Magyarországnak van Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatala (NVVH) Sokan azt mondták, hogy ez lehetetlen. Azt mondták, ehhez évek kellenek. Hogy nem lesz hozzá kétharmad. Hogy nem lesz hozzá politikai akarat. Hogy az érintettek majd megakadályozzák. Hogy egy ilyen intézményt Magyarországon egyszerűen nem lehet létrehozni. De mi megcsináltuk. Szeretném újra világossá tenni, hogy soha nem vállaltunk olyat (és más kormány sem vállal ilyet), hogy minden vezetői pozícióra meg fogjuk a közvéleménnyel szavaztatni a jelölteket – fogalmazott a kormányfő azok után, hogy számtalan kritika, sőt ellenséges hangulat fogadta előbb az illetékes bizottság, majd az Országgyűlés döntését, hogy nem Ligeti Miklós jogászt, hanem Unger Anna politológust választották az NVVH élére.

Ahogy egyetlen kormány vagy parlament sem teszi ezt például a NAV-elnökkel, kórházigazgatókkal, vagy épp a MÁV és a bíróságok vezetőivel sem. De ugyanúgy nem kéri ki az emberek közvetlen véleményét a köztársasági elnök sem, amikor jelöli nemsokára az új legfőbb ügyészt. És hogy miért nem? Azért, mert nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt, hanem azé, aki kinevezi – hangsúlyozta Magyar Péter, aki írt a demokrácia tanulási folyamatáról, a döccenőkről.

Ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről, adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Tudomásul kell venni mindenkinek (nekünk is), hogy nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés. A Tisza-kormány tagjai és a képviselőink négy évre vállaltak szolgálatot és esküdtek fel a hazájukra. Mindent ennek rendelnek alá és minden döntést ennek tudatában hoznak meg, akkor is ha az adott pillanatban ez nem tűnik népszerűnek – szögezte le.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy lehet ezért őket kritizálni, lehet velük egyet nem érteni, de az ő lelkiismeretünk tiszta. – Nálunk jobban senki nem szeretné az elsíbolt állami vagyonok visszaszerzését és a felelősök megbüntetését. Minden ehhez szükséges döntést meghozunk. Minden szükséges jogszabályt módosítunk, hogy a vizsgálatok és a büntetőeljárások rövidüljenek. A jogállami keretekre viszont továbbra is ügyelnünk kell, mert csak így lehet hiteles a folyamat – emelte ki. Egyben felsorolta, hogy mire büszke leginkább a Tisza kormányzásának első 110 napjából:

Arra, hogy sikerült a minden szempontból a csőd szélére vezetett hazánkat visszarántani a szakadék széléről.

Örülök annak, hogy már több mint 100 pontot sikerült teljesítenünk a Tisza vállalásaiból.

Nagy dolog, hogy sikerült hazahoznunk az elveszettnek hitt 6000 milliárd forint uniós forrást, valamint, hogy ezermilliárd forinttal javítottuk a költségvetés helyzetét.

Jó hír a százezer forintos iskolakezdési támogatás, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentése, a szociális tűzifa keretének megduplázása valamint 2027-től az öregségi nyugdíj minimumának 120 ezer forintra emelése.

Eddig majd 3000 milliárd forint közvagyont szereztünk vissza az embereknek és százmilliárdokat fogtunk meg a túlárazott beruházásokon.

Ahogy vállaltuk, új köztársasági elnökünk van és hamarosan megválasztásra kerül az új legfőbb ügyész és az Alkotmánybíróság új elnöke.

Óriási vasútfejlesztési és bérlakásépítési programot indítottunk.

Soha nem látott összefogással három hőhullámot és két energiaválságot kezeltünk sikerrel. Két hét alatt levezényeltünk egy három évtizede nem látott építkezést a Dunán.

Rengeteg intézmény és hivatal teljes vezetését lecseréltük és az új vezetőket jórészt nyílt pályázaton választottuk ki.

Megismételte az egyik legfőbb vállalásukat, hogy rekord idő alatt létrehozták Európa talán legerősebb korrupcióellenes intézményét, az NVVH-t. – Emellett hazánk csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Pontosan azért, mert tudjuk, hogy a magyarok többsége nem egy egyszerű kormányváltásra, hanem rendszerváltásra és igazságtételre szavazott. Nem szeretnék külön kitérni a napokban terjesztett összeesküvés-elméletekre és hamis vádakra, hiszen semmi nem igaz belőlük. Pontosan tudható, hogy miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak az NVVH munkájának megnehezítése és a hitelességének rombolása – fűzte hozzá a miniszterelnök. Megerősítette, hogy ők ezt nem fogják hagyni és a létező legerősebb hivatal felállítása a céljuk, szakmai, elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel.

„Természetesen ha valaki a 110 napos kormányzásunk eredményei mellett egy neki nem tetsző személyi döntés miatt eltávolodik a Tiszától, ehhez is szíve joga van. Mi viszont semmilyen nyomásra nem fogunk engedni sem az eskünkből, sem a vállalásainkból. Részemről a kérdés a fentiek szerint lezárva. Folytatjuk a kormányzást és egy működő és emberséges Magyarország felépítését, ami a feladatunk. Amiért ránk szavaztatok” – zárta sorait Magyar Péter.