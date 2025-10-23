Hétfőtől leáll a menekült-különvonat Ausztria és Németország között

Hétfőtől nem jár menekülteket szállító különvonat Salzburgból Németország felé - jelentette be közleményében az osztrák város vezetése. A salzburgi pályaudvaron várhatóan kritikus helyzet alakul majd ki, hiszen a városba naponta kétezer ember érkezik és a szolgálatot teljesítők már így is a kapacitásaik határán vannak.