Szijjártó Péter hiába járt közben kollégájánál, az osztrák hatóságok megakadályozták, hogy a drukkerek eljuthassanak Salzburgba, ahol este a magyar bajnokcsapat játszik mérkőzést az Európa-liga főtábláján. Ezért a miniszter bekérette Ausztria nagykövetét, az FTC pedig jogi lépéseket tesz.
A horvát vasutak (HZ) kiszámlázza a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-nek azokat a költségeket, amelyeket a horvát szerelvény lefoglalása miatt elszenvedett a társaság - mondta pénteken Zágrábban Sinisa Hajdas Doncic tengerészeti, közlekedési és infrastrukturális miniszter.
Hétfőtől nem jár menekülteket szállító különvonat Salzburgból Németország felé - jelentette be közleményében az osztrák város vezetése. A salzburgi pályaudvaron várhatóan kritikus helyzet alakul majd ki, hiszen a városba naponta kétezer ember érkezik és a szolgálatot teljesítők már így is a kapacitásaik határán vannak.
Megérkezett szombat délután a müncheni főpályaudvarra a második különvonat, amely Magyarországról indult menedékkérőket szállított Ausztriából.